В Калифорнии (США) в возрасте 75 лет умер актер Макс Райт.

В Калифорнии (США) умер 75-летний актер Макс Райт, который известен ролью Уилли Таннера в сериале Альф.

Райт долгое время боролся с раком после того, как в 1995 году ему диагностировали лимфому.

Причина смерти актера пока не называется.

Читайте: Умер Франко Дзеффирелли – выдающиеся фильмы режиссера

Кроме роли в Альфе, Макс Райт известен своим появлением в сериалах Друзья, Квантовый скачок, Без ума от тебя и фильмах Сон в летнюю ночь, Весь этот джаз, Тень и других.

К слову, в Мексике в возрасте 54 лет умерла актриса Эдит Гонсалес, которая известна ролью в сериале Богатые тоже плачут.

Источник: Vulture

Фото: Max Wright