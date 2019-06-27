В Калифорнии (США) в возрасте 75 лет умер актер Макс Райт.
В Калифорнии (США) умер 75-летний актер Макс Райт, который известен ролью Уилли Таннера в сериале Альф.
Райт долгое время боролся с раком после того, как в 1995 году ему диагностировали лимфому.
Причина смерти актера пока не называется.
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Кроме роли в Альфе, Макс Райт известен своим появлением в сериалах Друзья, Квантовый скачок, Без ума от тебя и фильмах Сон в летнюю ночь, Весь этот джаз, Тень и других.
К слову, в Мексике в возрасте 54 лет умерла актриса Эдит Гонсалес, которая известна ролью в сериале Богатые тоже плачут.
Источник: Vulture
Фото: Max Wright
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