Популярная украинская певица Мишель Андраде опубликовала клип на песню Tranquila.

Певица Мишель Андраде презентовала новый клип на трек Tranquila, в котором артистка перевоплотилась в довольно смелый и дерзкий образ.

Сюжет клипа разворачивается на латиноамериканской вечеринке в криминальном районе. Мишель становится главой гангстеров, которая умеет постоять за себя и свои принципы.

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Всем трюкам певица училась у профессиональных каскадеров и справилась с ними без дублера.

– В клипе я – дерзкая, независимая и сильная gangsta. А все знают, как непросто таким девушкам в современном мире и как многого от них ждут, в том числе, мужчины. Это намек парням, что пора брать инициативу в свои руки и бороться за свою женщину, – прокомментировала певица.

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