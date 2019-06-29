В городе Комптон (США) неизвестные расстреляли рэпера Slim 400 посреди улицы.
28 июня в Комптоне неизвестные расстреляли 31-летнего рэпера Slim 400. Преступники находились в черном автомобиле.
Музыкант получил около восьми огнестрельных ранений и сейчас находится в реанимации.
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Медики оценивают состояние рэпера, как критическое.
Полиция пытается установить личности нападавших.
Напомним, прошлом году в Нью-Йорке застрелили рэпера Hollywood Play.
Фото: slim400blk
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