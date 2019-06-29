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В США расстреляли рэпера Slim 400

В городе Комптон (США) неизвестные расстреляли рэпера Slim 400 посреди улицы.

Slim 400

28 июня в Комптоне неизвестные расстреляли 31-летнего рэпера Slim 400. Преступники находились в черном автомобиле.

Музыкант получил около восьми огнестрельных ранений и сейчас находится в реанимации.

Читайте: В США застрелили рэпера Young Greatness

Медики оценивают состояние рэпера, как критическое.

Полиция пытается установить личности нападавших.

Напомним, прошлом году в Нью-Йорке застрелили рэпера Hollywood Play.

Фото: slim400blk

Источник: TMZ

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