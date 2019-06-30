29 июня в Одессе умерла народная артистка Украины Евгения Дембская.

Евгения Дембская умерла на 99-м году жизни в Одессе 29 июня.

Народная артистка Украины, кавалер Ордена княгини Ольги, почетный гражданин города Одесса сыграла более 200 ролей в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного.

На сцену театра музкомедии Дембская выходила 72 сезона.

Дембская родилась и выросла в Киеве, там же в 1939 году окончила музыкальное училище. В 1940-1945 годах была солисткой Киевского театра малых форм. Выступала вместе с легендарным Михаилом Водяным еще как солистка Львовской филармонии.

В 1946 году окончила Львовскую консерваторию и тогда же стала одним из основателей Львовского театра музыкальной комедии.

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Вместе с этим театром в 1953 году переехала в Одессу и все последующие годы была ведущей солисткой Одесского академического театра музыкальной комедии им. Водяного.

Напомним, советский и украинский актер Андрей Харитонов умер 23 июня.