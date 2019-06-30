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Протесты в Грузии: Нино Катамадзе отказалась от концертов в РФ

Известная грузинская певица Нино Катамадзе поддержала участников акций протеста в Тбилиси и отказалась от дальнейших концертов в России.

Ніно Катамадзе

Нино Катамадзе 22 июня выступила в Москве на фестивале Усадьба Jazz, то есть через два дня после разгона антироссийского митинга в Тбилиси.

В Грузии певицу раскритиковали за это выступление.

Сама Нино утверждает, что именно на этом концерте заявила – это последнее выступление в России.

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– Этим постом я хочу, в первую очередь, выразить свой протест в отношении властей, присоединиться к требованию о том, что Гахария должен уйти в отставку! Российский оккупант Путин – наш общий враг! – написала она.

Напомним, протесты в Тбилиси начались 20 июня. Их причиной стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии в кресле спикера.

ФотоNino Katamadze

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