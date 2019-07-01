Появился первый трейлер фильма Джуманджи: Следующий уровень, в котором снова снимается Дуэйн Джонсон.
Появился первый трейлер фильма Джуманджи: Следующий уровень, который расскажет о новых приключениях в мистической игре с одноименным названием.
В этот раз один из главных героев предыдущей части попадает в Джуманджи и друзья решают спасти его из ловушки.
Однако все идет не по плану и вместе с ними в игру попадают двое пожилых людей.
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Звездная команда предыдущего фильма (Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан) вернется и в Джуманджи: Следующий уровень.
Также в фильме снимаются Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер.
Джуманджи: Следующий уровень появится в кинотеатрах 12 декабря 2019 года.
К слову, появился первый трейлер фильма по роману Стивена Кинга Доктор Сон.
Видео: Планета Кіно