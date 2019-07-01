Фотомодель и актриса Памела Андерсон 1 июля празднует день рождения. Факты ICTV собрали самые откровенные снимки секс-символа 90-х.

Канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон 1 июля 2019 года празднует свой 52-й день рождения.

Мировую славу Андерсон получила после фотографирования на обложку мужского журнала Playboy и главной роли в телесериале Спасатели Малибу.

С молодых лет актриса не раз меняла свою внешность. Сначала она увеличила грудь до четвертого размера, а затем и до пятого.

Также Памела Андерсон делала несколько операций по увеличению губ и инъекции ботоксом.

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В 1999 году Андерсон удалила имплантаты из груди. В 32-летнем возрасте Памела сделала еще несколько пластических операций, которые сильно изменили внешность звезды и добавили лет.

Однако знаменитость продолжала следить за собой, заниматься спортом и правильно питаться, поэтому даже в 52-летнем возрасте она позволяет себе одевать мини с глубоким декольте.

За многолетнюю карьеру модели Памела Андерсон неоднократно демонстрировала свои формы на эротических фотосессиях. Факты ICTV собрали самые откровенные снимки звезды.

Ранее Факты ICTV писали, что Памела Андерсон рассталась со своим женихом, футболистом сборной Франции Адилем Рами.