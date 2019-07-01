Популярный рэпер Lil Nas X, песня которого два месяца возглавляла чарт Billboard, совершил каминг-аут.

Популярный рэпер Lil Nas X объявил о своей гомосексуальной ориентации. Об этой новости он сообщил, указав на текст песни C7osure из своего нового EP.

Lil Nas X – американский рэпер из Атланты, он в своих песнях соединяет хип-хоп и кантри. Популярность ему принес трек Old Town Road. Именно эта композиция возглавляла чарт Billboard около двух месяцев.

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Популярной же песня стала из-за челленджа в TikTok – под Old Town Road подросток появляется в кадре в обычном виде, на дропе происходит монтажная склейка — он там может быть в ковбойской шляпе и в чем угодно.

Позже эта версия Old Town Road возглавила Billboard Hot 100 — главный американский чарт вне жанров.

К слову, участник популярной группы One Direction Гарри Стайлс совершил каминг-аут во время концерта.

Фото: lilnasx