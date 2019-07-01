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Украинский фильм Гуцулка Ксеня получил Гран-при на японском кинофестивале

Украинский фильм Гуцулка Ксеня получил главную награду на японском кинофестивале Mt.Fuji-Atami film festival.

Украинский фильм Гуцулка Ксеня получил Гран-при на японском кинофестивале

Фильм украинского режиссера Елены Демьяненко Гуцулка Ксеня получил Гран-при кинофестиваля Mt.Fuji-Atami film festival в Японии.

– Прекрасно, что первый из новейшей истории кино украинский мюзикл, созданный при поддержке государства, получил международное признание, – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

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Фестиваль проходил с 28 июня по 1 июля в курортном городке Атами, который называют японским Голливудом.

Гран-при Atami Film Festival 2019 режиссеру вручила звезда японского кино Каори Момои.

Ранее Факты ICTV писали, что 12 июля в Одессе стартует юбилейный, десятый Одесский международный кинофестиваль 2019.

Фото: Госкино

Источник: Госкино

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