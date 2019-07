С 16-18 июля в Sky Family Park в Киеве пройдет музыкальный фестиваль UPark Festival 2019.

UPark Festival 2019 стартует 16 июля и продлится три дня – до 18 июля.

На фестивале выступят Rag’n’Bone Man, Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, Missio, SWMRS, TBPOFT и Pale Waves.

Читайте: Хедлайнеры UPark Festival 2019: топ-исполнители фестиваля

У каждой группы или музыканта UPark Festival 2019 есть свой райдер. Один из самых важных и сложных этапов в подготовке – их соблюдение.

Факты ICTV собрали самые необычные райдеры UPark Festival 2019.

Bring Me The Horizon

Британцы Bring Me The Horizon везут в Киев знаменитое фестивальное шоу, которое уже успели опробовать во время сета на Lollapalooza в Швеции.

Группа в Украину с несколькими фурами сценической техники, подиумов и уникальной пиротехники.

Во время шоу музыканты планируют использовать конфетти, огненные пистолеты, дым-машины различной конфигурации, ручные вспышки и световые эффекты. Тест всего этого займет не менее пяти часов.

На фоне технического райдера, бытовые просьбы достаточно просты. Они включают в себя хороший интернет и пространство для установки монитора и игровой приставки.

Rag’n’Bone Man

Рори Грэм по прозвищу Rag’n’Bone Man также привезет в Киев целую фуру музыкальных инструментов.

Передвигаться планирует на Mercedes C-Class, а в гримерке просит поставить соковыжималку и обеспечить безлимитный запас свежих фруктов и овощей.

Thirty Seconds to Mars

Джаред Лето и группа Thirty Seconds to Mars выступят на сцене с 7-метровый подиумом. Для того чтобы сделать шоу не только громким, но и красочным, кроме уникальной звуковой системы, Thirty Seconds to Mars привезут надувные шары, флаги, конфетти и пиротехнику.

Джареда Лето будут сопровождать личные массажист, мануальный терапевт и фониатр.

В еде музыканты непривередливы. В их райдере: швейцарский сыр, свежевыжатые соки, энергетики, пиво, чипсы и орешки кешью.

Музыканты просят организаторов отказаться от использования пластика и предоставить не менее 20 надувных игрушек, на случай, если братья Лето и их друзья захотят поплавать в бассейне Sky Family Park.

Достигать гармонии перед концертом Лето поможет обязательный ритуал – один час молчания, один час неподвижности и задержка дыхания.

Die Antwoord

Самый удивительный райдер UPark Festival у южноафриканской группы Die Antwoord. Они попросили украсить гримерку большими пушистыми игрушками и разнообразными растениями, включая потолок.

В комнате обязательно должны присутствовать: мягкий пушистый ковер, машина с мыльными пузырями и сандаловые благовония.

Также должны быть клетки со змеями, ящерицами, крысами и кузнечиками.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание UPark Festival 2019.

Фото: UPark Festival