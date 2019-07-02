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Звездный флешмоб: Стэтхем и МакГрегор открывают бутылку ударом ноги

В сети запустили новый интернет-челлендж #BottleCapChallenge, целью которого является открыть крышку бутылки ударом ноги.

Звездный флешмоб: Стэтхем и МакГрегор открывают бутылку ударом ноги

Челлендж #BottleCapChallenge, участник которого должен с разворота ногой открыть бутылку, запустил боец MMA из Казахстана Карен Пашикян.


Он передал вызов чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину и Джейсону Стэтхему.

Читайте: Повторить трюк Арьи: сеть заполонил флешмоб от Игры престолов

И дальше понеслось, звезды один за одним переняли на себя вызов.

Пользователи сети тоже присоединились к флешмобу и показали на что способны.

My dad removes a bottle cap from r/funny

К слову, украинский боксер Александр Усик объявил оригинальный спортивный челлендж, участники которого должны были сделать некий элемент ходьбы на руках.

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