Андрею Данилко много раз поступали предложения от разных политсил, но он отказывался из-за нежелания терять свободу.

Украинский певец Андрей Данилко рассказал, что ему неоднократно предлагали поддержать ту или другую политическую силу, но он всегда отказывался.

По его словам, он рад своему решению, потому что ему удалось не лишиться свободы.

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Данилко рассказал, что когда-то согласился на предвыборные мероприятия, но потом передумал.

– Мы могли бы туда войти (и там большие деньги), но потом я бы вряд ли смог так просто оттуда выйти. А я люблю свободу, независимость. Хотим – выступаем, не хотим – не выступаем. Это самое важное. А когда ты продаешь себя, но понимаешь это лишь со временем, ничего поменять ты уже не можешь, – сказал он.

Певец добавил, что люди идут в политику из-за денег и жадности.

Ранее сообщалось, что украинская певица Оля Полякова решила создать собственную политическую партию.