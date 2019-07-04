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Очень странные дела от Netflix: дата выхода и где смотреть 3 сезон

Где смотреть онлайн все серии 3 сезона сериала Очень странные дела – в материале Фактов ICTV.

Очень странные дела от Netflix: дата выхода и где смотреть 3 сезон

Третий сезон популярного американского сериала Очень странные дела выходит 4 июля 2019 года на стриминговом сервисе Netflix.

Чтобы посмотреть третий сезон Очень странных дел онлайн перейдите по ссылке.

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В новом сезоне сериала будет 8 серий.

Сериал снят в жанре псевдонаучной фантастики с отсылками к хоррору. Первый сезон вышел еще в 2016 году.

Ранее Факты ICTV писали, что Netflix опубликовал первый трейлер 3 сезона сериала Очень странные дела.

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