Где смотреть онлайн все серии 3 сезона сериала Очень странные дела – в материале Фактов ICTV.
Третий сезон популярного американского сериала Очень странные дела выходит 4 июля 2019 года на стриминговом сервисе Netflix.
Чтобы посмотреть третий сезон Очень странных дел онлайн перейдите по ссылке.
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В новом сезоне сериала будет 8 серий.
Сериал снят в жанре псевдонаучной фантастики с отсылками к хоррору. Первый сезон вышел еще в 2016 году.
Ранее Факты ICTV писали, что Netflix опубликовал первый трейлер 3 сезона сериала Очень странные дела.
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