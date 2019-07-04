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Холли Бэйли сыграет Русалочку в фильме Disney

Холли Бейли получила главную роль Русалочки Ариэль в анимационном фильме от компании Disney.

Холли Бэйли сыграет Русалочку в фильме Disney

19-летняя Холли Бейли получила главную роль в ремейке анимационного фильма Русалочка 1989 года. Ариэль теперь будет темнокожей.

Бейли – не только актриса, но и вокалистка группы Chloe x Halle: вместе с сестрой Хлоей они поют R&B композиции. Роль Ариэль станет для Холли первым большим проектом.

Решение о том, что именно Бейли станет новой Русалочкой, утвердили компания Disney и режиссер проекта Роб Маршалл.

– После масштабных поисков стало ясно, что Холли имеет редкую комбинацию духа, сердца, молодости, невинности с внутренним содержанием и роскошным голосом, – комментирует Маршалл.

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Русалочка – экранизация одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Главная героиня истории – принцесса Ариэль – из любви к человеку с суши, идет на сделку с подводной ведьмой, которая дает ей ноги, но отбирает голос.

К слову, студия Walt Disney опубликовала трейлер ремейка популярного мультфильма Король Лев.

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