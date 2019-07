19-летняя Холли Бейли получила главную роль в ремейке анимационного фильма Русалочка 1989 года. Ариэль теперь будет темнокожей.

Бейли – не только актриса, но и вокалистка группы Chloe x Halle: вместе с сестрой Хлоей они поют R&B композиции. Роль Ариэль станет для Холли первым большим проектом.

Решение о том, что именно Бейли станет новой Русалочкой, утвердили компания Disney и режиссер проекта Роб Маршалл.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr

— Disney (@Disney) July 3, 2019