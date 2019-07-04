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Медовый месяц? Потап опубликовал фото с Тиллем Линдеманном

Украинский артист и продюсер опубликовал фото с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Медовый месяц? Потап опубликовал фото с Тиллем Линдеманном

Снимок Потапа и вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна появился на его странице в Instagram. Подписал артист фото хэштегом #honeymoon, что в переводе означает медовый месяц. К слову, согласно локации, снимок сделали в Киеве.

Читайте: Потап сфотографировал Каменских без одежды в постели

Такое же фото появилось у Линдеманна в Instagram с подписью: Всегда приятно встретить хороших друзей.

Ранее Факты ICTV писали, что Rammstein выпустили клип на песню Ausländer.

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