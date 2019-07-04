Британская актриса, исполнительница роли Санси Старк в сериале Игра престолов Софи Тернер опубликовала первое фото со свадьбы.
Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас устроили свадьбу во Франции.
23-летняя звезда Игры престолов Софи Тернер опубликовала черно-белый снимок, на котором изображена в роскошном свадебном платье вместе с мужем, 29-летним музыкантом Джо Джонасом.
– Мистер и миссис Джонас, – подписала снимок актриса.
Свадебное платье для Софи предоставил модный дом Louis Vuitton, с которым она сотрудничает уже несколько лет.
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Еще одним снимком невесты во время примерки платья поделился и автор наряда – Николя Гескьер.
Напомним, Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса. Их свадьба состоялась в Лас-Вегасе после премии Billboard Music Awards.