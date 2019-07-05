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Джамала презентовала новую песню Крок

Украинская певица Джамала представила новую песню Крок.

джамала

Джамала презентовала песню Крок и анонсировала премьеру ее исполнения на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

По словам певицы, на написание песни ее вдохновил последний альбом Cape Cod Echoes.⠀

Читайте: Alina Pash презентовала вторую часть дебютного альбома Pintea

Песня Крок о влюбленности, о моменте, когда ты окрылен и тебя переполняют эмоции.

– Може, почуття не взаємне, але все одно у твоєму серці залишиться його слід, як хвіст комети! – написала Джамала.

Напомним, украинская группа Время и Стекло презентовала свой новый альбом Vislovo.

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