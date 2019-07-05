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Группа Время и Стекло презентовала новый альбом Vislovo

Украинская группа Время и Стекло презентовала свой новый альбом Vislovo.

Группа Время и Стекло презентовала новый альбом Vislovo

Популярная группа Время и Стекло презентовала новый альбом Vislovo, в который вошли 14 треков: 11 оригинальных композиций, два ремикса и песня Глубоко, записанная Надей Дорофеевой в дуэте с Monatik.

Чиатйте: Vislovo: группа Время и Стекло презентовала новый клип

– Это альбом для веселых вечеринок, для людей, которые охотятся за крутыми эмоциями и умеют отрываться по-настоящему, для шумных компаний, для влюбленных пар и просто меломанов. В основу альбома легла неудержимая энергия абсолютной свободы Vislovo, – отметили в группе.

Ранее Факты ICTV писали, что MONATIK представил свой третий сольный альбом Love It ритм.

Фото: vremyaisteklo

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