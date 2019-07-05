Американского рэпера A$AP Rocky оставили под стражей на две недели за драку в Стокгольме.

A$AP Rocky останется под стражей на две недели за драку в Стокгольме. Решение шведского суда было озвучено на пресс-конференции.

Рэпера оставили под стражей из-за существующей вероятности побега.

Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля

Адвокаты музыканта собираются обжаловать это решение.

К слову, A$AP Rocky является хедлайнером Atlas Weekend и должен выступить на киевском фестивале через неделю – 13 июня.

Напомним, в ночь на 3 июля полиция Стокгольма задержала A$AP Rocky. Его обвинили в избиении двух парней. Рэпер утверждает, что невиновен и стал жертвой преследователей.

Ранее Факты ICTV публиковали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.