Главный музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend 2019 пройдет в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля. Факты ICTV подготовили короткую справку о главных исполнителях Atlas Weekend 2019.
Расписание выступлений фестиваля Atlas Weekend 2019 до конца не объявлено, но известны пять из шести хедлайнеров. Среди них – The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher и Сплин.
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Из этого списка можно уже выбрать самые интересные дни.
The Chainsmokers
Первым хедлайнером Atlas Weekend объявили дуэт из США The Chainsmokers.
Американцы впервые приедут в Украину.
Группа в 2017 году получила премию Грэмми за лучшую танцевальную запись – Don’t Let Me Down.
Она работает с такими легендарными музыкантами, как Coldplay, Tiеsto, 5 Seconds of Summer, Halsey.
Группе принадлежат хиты Closer и Something Just Like This.
В 2017 году The Chainsmokers вошли в тройку в рейтинге самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes.
В 2018 году дуэт попал на 31 место в список лучших диджеев планеты по версии DJ Mag.
The Black Eyed Peas
Легендарная хип-хоп-группа The Black Eyed Peas станет хедлайнером Atlas Weekend.
Группа существует с 1992 года. Основана в Лос-Анджелесе (США).
16 раз музыканты были номинантами на премию Грэмми и по праву считаются рекордсменами чарта Billboard.
Группа состоит из рэперов will.i.am, apl.de.ap и Taboo.
С 2010 до 2016 они прервали свою деятельность, но позже воссоединились без певицы Fergie.
К слову, группа уже выступала в Киеве в 2006 году.
Liam Gallagher
Британский музыкант Liam Gallagher, получивший наибольшую известность как вокалист группы Oasis, выступит на сцене Atlas Weekend с сольным проектом.
В 1991 году Лиам со своим братом Ноэлем основал группу Oasis. Она просуществовала 18 лет, выпустив семь альбом, и возглавляла британские чарты, но распалась из-за конфликтов между братьями.
С 2009 по 2014 год Лиам был лидером группы Beady Eye.
В 2017 году представил сольный альбом As You Were.
Сплин
Выступление российской группы Сплин станет завершающим на главной сцене Atlas Weekend 12 июля.
Группа стала культовой после выпуска Гранатового альбома, а хиты Орбит без сахара и Выхода нет попали в ротацию всех радиостанций.
Сплин собирают самые большие площадки в СНГ и радуют фанатов экспериментами со звуком в каждом альбоме.
Последний раз Сплин были в Украине в 2016 году и тоже на Atlas Weekend.
Тогда музыканты собрали едва ли не рекордное количество зрителей под сценой.
За четыре года они записали два альбома и работают над новым материалом.
A$AP Rocky
Пятым хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 станет американский рэп-исполнитель A$AP Rocky.
На пятый день Atlas Weekend состоится первое выступление музыканта в Украине.
A$AP Rocky является обладателем Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими лейблами США.
Исполнитель находится на первых ступеньках чарта Billboard 200, а его альбомы становились золотыми и платиновыми.
София Ротару
Советская и украинская певица София Ротару станет хедлайнером Дня украинской музыки на Atlas Weekend 2019 9 июля.
Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.
София Ротару является одной из самых высокооплачиваемых певиц в странах бывшего СССР.
Также она носит почетное звание Герой Украины.
Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.
Фото: Atlas Weekend