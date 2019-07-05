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Как поверить в себя: Каменских в купальнике дала три совета

Настя Каменских поделилась с подписчиками секретами уверенности в себе.

Как поверить в себя: Каменских в купальнике дала три совета

Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram рассказала, что уверенность в себе позволяет осуществлять мечты.

Исполнительница поделилась правилами, которые помогают ей работать над собой и никогда не останавливаться на достигнутом.

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Для того, чтобы поверить в себя, Настя Каменских советует:

  • всегда говорить себе: Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!;
  • заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь девочкам так важно чувствовать себя красивыми!;
  • поставить четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет мотивировать вас и вы никогда не сойдете с дистанции!

Ранее Каменских снялась топлесс в душе.

Фото: Настя Каменских

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