Луи Армстронг – один из самых легендарных музыкантов и влиятельных джазменов в музыкальной истории. Он стал известным благодаря своей манере игры на корнете и трубе.

Луи Армстронг – виртуозный трубач и мастер импровизации. Ко Дню рождения виртуоза Факты ICTV подготовили интересные моменты из его жизни и лучшие хиты легенды американского джаза.

Музыкант не знал точной даты своего рождения. Он работал продавцом, разносил газеты, возил уголь в район красных фонарей, который славился своими барами, кафе и ресторанами, где всегда можно было встретить множество музыкантов. Именно тогда Луи и увлекся музыкой.

Он пел таким тембром, который мало кто слышал за пределами Нового Орлеана, поэтому сделал джаз близким и понятным любому слушателю.

Говорят, что однажды во время записи трека Hebbie Jebbies партитура Луи соскользнула с пюпитра на пол. Тогда студийное время было настолько дорогим, что остановки записи и дубли не практиковались. Поэтому он стал имитировать слова так, будто это пела состав за составом труба. Впоследствии эту манеру пения назвали словом скэт.

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Луи Армстронг также был одним из первых афроамериканцев, кто стал успешным, несмотря на тотальную расовую дискриминацию.

Мало кто знает, но Луи Армстронг неправильно играл на духовом инструменте. Он с самого начала привык складывать губы не совсем так, как нужно. Специалисты говорят, что именно поэтому он мог брать высокие ноты.

Но в 50-х годах, вероятно, поэтому у музыканта начались проблемы со здоровьем. Его губа настолько деформировалась, что ему было больно играть на инструментах.

Также Луи Армстронг снялся более чем в 50-ти музыкальных фильмах. Наиболее известное его исполнение джазовой версии оперы Гершвина Порги и Бесс.

Топ-5 композиций Луи Армстронга

LOUIS ARMSTRONG – Moon River

LOUIS ARMSTRONG – Hello Dolly

LOUIS ARMSTRONG – White Christmas

LOUIS ARMSTRONG – Dream a little Dream

Louis Armstrong — You Will Never Walk Alone

Ранее Факты ICTV публиковали плейлист лучших джазовых исполнителей.