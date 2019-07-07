Мулан: вышел первый тизер экранизации одноименного мультфильма
В сети появился первый тизер фильма Мулан.
На YouTube-канале Walt Disney появился первый тизер фильма Мулан, выход которого запланирован на 27 марта 2020 года.
Фильм снимают по одноименному мультфильму 1998 года.
В ленте рассказывается о девушке Мулан – дочери почетного китайского воина. Когда император приказывает каждой семье отправить на службу по одному солдату, девушка решает пойти на войну вместо больного отца, притворившись мужчиной.