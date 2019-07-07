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Мулан: вышел первый тизер экранизации одноименного мультфильма

В сети появился первый тизер фильма Мулан.

Мулан: вышел первый тизер экранизации одноименного мультфильма

На YouTube-канале Walt Disney появился первый тизер фильма Мулан, выход которого запланирован на 27 марта 2020 года.

Фильм снимают по одноименному мультфильму 1998 года.

В ленте рассказывается о девушке Мулан – дочери почетного китайского воина. Когда император приказывает каждой семье отправить на службу по одному солдату, девушка решает пойти на войну вместо больного отца, притворившись мужчиной.

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К слову, режиссером картины стал Ники Каро, а сценаристами – Рик Яффо, Аманда Сильвер, Элизабет Мартин и Лорен Хайнек.

Главную роль сыграет китайская актриса Лю Юфей.

Ранее Факты ICTV публиковали трейлер мультфильма Холодное сердце 2.

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