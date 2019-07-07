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Звезда Disney 20-летний Камерон Бойс умер во сне

Американский актер Камерон Бойс, который снимался в фильмах Disney, умер в возрасте 20 лет.

Звезда Disney 20-летний Камерон Бойс умер во сне

Звезда Disney, 20-летний актер Камерон Бойс умер во сне в своем доме в ночь на 7 июля. Причина смерти Камерона Бойса не сообщается, как и другие детали печального события.

Информацию подтвердили родственники знаменитости.

– Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром мы потеряли Камерона. Он умер во сне после лечения … Мир несомненно потерял одного из самых ярких актеров, – прокомментировали потерю родственники Кэмерона Бойса.

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Камерон Бойс успел снятся в 16 фильмах, из которых самые известные Человек-Паук, Одноклассники, Танцевальная лихорадка, Зеркала. Дебютировал Камерон Бойс в кино в 2011 году. Тогда он сыграл первую роль в сериале Держись, Чарли.

У актера было больше 8 миллионов поклонников его блогах в соцсетях.

К слову, умер американский актер Билли Драго, который прославился благодаря ярким ролям в сериалах Сверхъестественное и Зачарованные.

Фото: thecameronboyce

Источник: The Sun

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