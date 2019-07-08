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BottleCapChallenge: Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

Американская поп певица Мэрайя Кэри присоединилась к популярному челленджу #BottleCapChallenge.

BottleCapChallenge: Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

Поп певица Мэрайя Кэри приняла участие в популярном интернет-челендже, в котором его участники открывают бутылку ударом ноги и размещают в сети под хэштегом #BottleCapChallenge.

На видео исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку. Когда Мэрайя запела, крышка просто отлетела от емкости.

СмотритеЗвездный флешмоб: Стэтхем и МакГрегор открывают бутылку ударом ноги

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Challenge accepted! #bottlecapchallenge

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 

Напомним, супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина открыла бутылку грудью.

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