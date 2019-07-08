В сети появился первый трейлер второй части фильма Малефисента с Анджелиной Джоли.
Студия Walt Disney опубликовала первый трейлер фильма Малефисента 2: Владычица тьмы с Анджелиной Джоли в главной роли.
Также в ленте сыграли Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Эд Скрейн.
Режиссером фильма выступил Хоаким Роннинг.
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Согласно сюжету, действия в картине разворачиваются спустя несколько лет после проклятия Малифисенты, которое она наслала на принцессу.
Премьера картины Малефисента 2: Владычица тьмы в Украине запланирована на 17 октября 2019 года.
Ранее Факты ICTV писали, что появился первый тизер фильма Мулан, выход которого запланирован на 27 марта 2020 года.
Фото: скринфот из видео
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