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Владычица тьмы: первый трейлер фильма Малефисента 2

В сети появился первый трейлер второй части фильма Малефисента с Анджелиной Джоли.

Малефисента 2

Студия Walt Disney опубликовала первый трейлер фильма Малефисента 2: Владычица тьмы с Анджелиной Джоли в главной роли.

Также в ленте сыграли Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Эд Скрейн.

Режиссером фильма выступил Хоаким Роннинг.

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Согласно сюжету, действия в картине разворачиваются спустя несколько лет после проклятия Малифисенты, которое она наслала на принцессу.

Премьера картины Малефисента 2: Владычица тьмы в Украине запланирована на 17 октября 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали, что появился первый тизер фильма Мулан, выход которого запланирован на 27 марта 2020 года.

Фото: скринфот из видео

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