В Киеве 9 июня проходит открытие масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Расписание, хедлайнеры, цены на билеты и как доехать до фестиваля – в материале Фактов ICTV.
В Киеве 9 июля стартовал первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend.
9 июля территория мероприятия будет открыта с 12.00 до 00.00. Бесплатный концерт на главной сцене начнется с 15.00. Хедлайнером стала София Ротару. Ее выступление намечено на 22.20-23.00. Также сегодня выступит Настя Каменских, MOZGI, DZIDZIO, Павел Зибров, Alekseev, Kyivstoner и другие.
Хедлайнеры Atlas Weekend
Сейчас уже известно об пяти из шести хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019. Среди них – София Ротару, The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher и Сплин.
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Шестым хедлайнером был заявлен репер A$AP Rocky, однако сейчас он находится под арестом в Стокгольме.
Atlas Weekend 2019: как добраться
Фестиваль проходит на территории ВДНХ, который находится по адресу: г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 1. Станция метро – Выставочный центр.
От аэропорта Борисполь – маршрутное такси № 322 до станции метро Харьковская, затем – на метро до станции Выставочный центр.
От ЖД вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.
От ЖД вокзала Южный – маршрутным такси № 507.
От центрального автовокзала – маршрутным такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки Экспоцентр.
Также 9 и 12 июля Киевский метрополитен продлил свою работу на час.
На время проведения Atlas Weekend Uber ежедневно с 23.00 до 5.00 запускает специальную опцию Uber Shuttle by Atlas.
Место в нем обойдется в 20 грн. Брендированная зона посадки Uber Shuttle by Atlas будет находится возле главного входа на фестиваль.
Маршруты:
Atlas Weekend – Бессарабка. Маршрут будет функционировать 9–14 июля.
Atlas Weekend – Левый берег (Позняки). Маршрут будет функционировать 12–14 июля.
Цены на билеты Atlas Weekend
Обмен билетов на фестивальные браслеты будет осуществляться только на входе.
Испорченные и поврежденные браслеты обмену не подлежат. Обязательное условие входа и выхода – прижать браслет к стойке контроля. Лимит входа/выхода за фестивальный день – до 3-х раз включительно.
Абонемент на 5 дней будет стоить 3 500 грн, vip-абонемент – 8 750 грн. Трехдневные абонементы будут стоить 2 900 – 7 250 грн.
Стоимость билета на один день – 1450 грн.
Расписание Atlas Weekend
9 июля
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
Ранее Факты ICTV писали, что хедлайнера Atlas Weekend A$AP Rocky взяли под стражу на 2 недели.