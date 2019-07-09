В Киеве 9 июня проходит открытие масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Расписание, хедлайнеры, цены на билеты и как доехать до фестиваля – в материале Фактов ICTV.

В Киеве 9 июля стартовал первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend.

9 июля территория мероприятия будет открыта с 12.00 до 00.00. Бесплатный концерт на главной сцене начнется с 15.00. Хедлайнером стала София Ротару. Ее выступление намечено на 22.20-23.00. Также сегодня выступит Настя Каменских, MOZGI, DZIDZIO, Павел Зибров, Alekseev, Kyivstoner и другие.

Хедлайнеры Atlas Weekend

Сейчас уже известно об пяти из шести хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019. Среди них – София Ротару, The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher и Сплин.

Читайте: Atlas Weekend 2019: онлайн-трансляция фестиваля

Шестым хедлайнером был заявлен репер A$AP Rocky, однако сейчас он находится под арестом в Стокгольме.

Atlas Weekend 2019: как добраться

Фестиваль проходит на территории ВДНХ, который находится по адресу: г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 1. Станция метро – Выставочный центр.

От аэропорта Борисполь – маршрутное такси № 322 до станции метро Харьковская, затем – на метро до станции Выставочный центр.

От ЖД вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.

От ЖД вокзала Южный – маршрутным такси № 507.

От центрального автовокзала – маршрутным такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки Экспоцентр.

Также 9 и 12 июля Киевский метрополитен продлил свою работу на час.

На время проведения Atlas Weekend Uber ежедневно с 23.00 до 5.00 запускает специальную опцию Uber Shuttle by Atlas.

Место в нем обойдется в 20 грн. Брендированная зона посадки Uber Shuttle by Atlas будет находится возле главного входа на фестиваль.

Маршруты:

Atlas Weekend – Бессарабка. Маршрут будет функционировать 9–14 июля.

Atlas Weekend – Левый берег (Позняки). Маршрут будет функционировать 12–14 июля.

Цены на билеты Atlas Weekend

Обмен билетов на фестивальные браслеты будет осуществляться только на входе.

Испорченные и поврежденные браслеты обмену не подлежат. Обязательное условие входа и выхода – прижать браслет к стойке контроля. Лимит входа/выхода за фестивальный день – до 3-х раз включительно.

Абонемент на 5 дней будет стоить 3 500 грн, vip-абонемент – 8 750 грн. Трехдневные абонементы будут стоить 2 900 – 7 250 грн.

Стоимость билета на один день – 1450 грн.

Расписание Atlas Weekend

9 июля













Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты / 3 фотографии

10 июля

































Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты / 8 фотографий

11 июля





































Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты / 9 фотографий

12 июля





































Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты / 9 фотографий

13 июля





































Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты / 9 фотографий

14 июля

































Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что хедлайнера Atlas Weekend A$AP Rocky взяли под стражу на 2 недели.