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Бесплатный день на Atlas Weekend: толпы людей заполнили метро и ВДНХ

Первый день Atlas Weekend 2019 в Киеве решило посетить огромное количество киевлян и гостей столицы

Бесплатный день на Atlas Weekend: толпы людей заполнили метро и ВДНХ

В Киеве открылся первый день Atlas Weekend 2019, вход на который, как известно, свободный.

Из-за наплыва желающих посетить мероприятие бесплатно, образовалось огромное скопление людей в метро Выставочный центр.

Читайте: Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты

Также впечатляет толпа зрителей, которая собралась перед главной сценой Atlas Weekend, где должны выступить София Ротару, Павел Зибров, Скай, ONUKA, DZIDZIO, Злата Огневич и другие исполнители.

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Бесплатный день на Atlas Weekend: толпы людей заполнили метро и ВДНХ / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что хедлайнера Atlas Weekend A$AP Rocky взяли под стражу на 2 недели.

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