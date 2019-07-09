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Кендалл Дженнер открыла бутылку ногой верхом на водном мотоцикле

Звезда реалити-шоу Светская жизнь семейства Кардашьян Кендалл Дженнер открыла ногой бутылку, катаясь на водном мотоцикле в купальнике.

Кендалл Дженнер открыла бутылку ногой верхом на водном мотоцикле

Кендалл Дженнер поддержала звездный флешмоб BottleCapChallenge и открыла бутылку ногой, катаясь на водном мотоцикле.

На видео видно, как 23-летняя звезда в купальнике подплывает к бутылке и ловко сбивает крышечку одним ударом ноги.

 

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you asked for it @haileybieber …

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Читайте: BottleCapChallenge: Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

Напомним, флешмоб BottleCapChallenge запустил боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Инициативу мгновенно подхватили звезды. Открыть бутылку ударом ноги уже попытались Джейсон Стэтхэм, Конор МакГрегор и другие.

Фото: Dreamstime

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