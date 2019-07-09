Мыть окна, полировать паркеты и брать в руки веник – звезды уже давно забыли как это – убирать дом. Журналисты спросили у известных ведущих, певцов и актеров, сколько у кого домашних помощниц.

У Камалии например, более 20 домработниц, Николай Тищенко обходится одним помощником, а Татьяна Литвинова считает свою помощницу почти членом семьи.

Тимур Мирошниченко говорит, что раз в две недели работники клининговых компаний делают генеральную уборку в квартире.

Многие убеждены – что звезды и готовить не умеют – потому что все за них делают специально обученные повара. А для некоторых готовят прямо в ресторане.

– Мы всю еду заказываем в ресторанах и служба доставки привозит блюда, – отмечает Тищенко.

Таяна готовит еду сама, а Слава Соломка разогревает в микроволновке уже купленную заранее пищу.

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Даже традиционные мужские обязанности в семьях иногда выполняет жена.

– Иногда я не просто должна что-то там вкрутить или открутить, а также поднять или донести, – рассказывает жена Владимира Остапчука Татьяна Войченко.

А Николай Тищенко говорит, что гвоздя прибить не может.

Ольга Сумская говорит, что мать двух дочерей не может быть белоручкой.

– Я не могу себе этого позволить. Все кто меня знает, могут подтвердить, что я кулинар, – отмечает актриса.

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