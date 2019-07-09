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Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем

Британский певец Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии.

стинг отменил концерт

Стинг отменил выступление в Генте (Бельгия) из-за проблем со здоровьем.

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Что конкретно стало причиной отмены выступления неизвестно, но певец прислушался к рекомендациям врача.

– Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте, Бельгия, сегодня вечером должно быть отменено по предписанию врача. Информация о возврате билетов последует в ближайшее время, – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Стинг приезжал в Украину с концертом.

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