Стинг отменил выступление в Генте (Бельгия) из-за проблем со здоровьем.

Что конкретно стало причиной отмены выступления неизвестно, но певец прислушался к рекомендациям врача.

– Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте, Бельгия, сегодня вечером должно быть отменено по предписанию врача. Информация о возврате билетов последует в ближайшее время, – говорится в сообщении.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.

— Sting (@OfficialSting) 8 июля 2019 г.