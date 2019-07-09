В третьем сезоне сериала Очень странные дела от Netflix снялся украинский актер Алек Утгофф.

Украинский 33-летний актер Алек Утгофф сыграл ученого Алексея Смирнова в третьем сезоне сериала Очень странные дела от Netflix.

После премьеры нового сезона Алек опубликовал фото своего персонажа и поблагодарил поклонников за поддержку.

– Спасибо всем за теплые слова и поддержку! Я действительно поражен, что вам настолько понравилась моя игра. Я старался отвечать людям, насколько мог. Но это просто нереально! Я хотел еще раз поблагодарить за ту энергию, которую вы мне дали и пожелать счастья в личной и профессиональной жизни, – написал актер.

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Алек Утгофф, настоящее имя которого Олег Утгофф, родился в 186 году в Киеве в семье дирижера Розы и кардиолога Владимира. В 1997 году он переехал в Лондон. К слову, его брат Алан и родители все еще живут в Киеве.

Ранее Факты ICTV писали, что Netflix опубликовал первый трейлер третьего сезона сериала Очень странные дела.

Фото: alec_utgoff