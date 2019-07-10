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Black Water: MARUV – представила новый клип

Клип MARUV на песню Black Water презентовали 10 июля.

MARUV

Премьера клипа MARUV на песню Black Water состоялась 10 июля.

В клипе MARUV появилась в своем классическом амплуа – в черном латексной белье. Певица путается в сетях сетки, пытаясь выбраться.

В ролике эпатажная певица пластически изгибается.

Читайте: MARUV – Mon Amour: премьера клипа

К слову, ранее певица MARUV призналась, что включает в себя ее райдер.

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