В Киеве 9 июля прошел первый день масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019, чем он запомнился – читайте в материале Фактов ICTV.

В Киеве на ВДНХ отгремел первый фестивальный день Atlas Weekend 2019.

К слову, 9 июля вход был бесплатным для всех желающих. Так, выступления украинских артистов собрались посмотреть около 100 тыс. человек.

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На фестивале выступили Onuka, О.Torvald, Оля Цибульськая, Злата Огнєвич, АГОНЬ, Artem Pivovarov, ALEKSEEV, Павел Зибров, DZIDZIO, NK, София Ротару и много других популярных украинских артистов.

Особенно запомнилось выступление Насти Каменских, которая со сцены призналась в любви своему мужу Потапу.

Павел Зибров удивлял молодую публику старыми хитами, но с новыми аранжировками.

– Два человека – это пара, три человека – это команда, а 159 810 человек – это наши любимые Atlas People, которые присоединились к открытию Atlas Weekend 2019!, – заявили организаторы фестиваля.

Перший день Atlas Weekend 2019:





































“Горящий” Зибров и более 150 тыс. зрителей: как прошел первый день Atlas Weekend / 9 фотографий

Большое количество зрителей после фестиваля создало некоторые логистические проблемы. Уехать домой было не так-то просто и да и дорого. После 23.00 службы такси подняли цены на проезд почти в два раза. До центра можно было добраться от 160 до 300 грн. Еще одной проблемой было дождаться своего автомобиля, так как не у всех служб автопарк позволял обеспечить быструю подачу транспорта.

Около тысячи фестивальщиков воспользовались Uber Shuttle, который стоит 20 грн. Однако об этом нужно было позаботиться заранее, забронировав место.

Кто именно выступит сегодня смотрите в расписании Atlas Weekend на 10 июля на Фактах ICTV.