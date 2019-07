Умер Рип Торн. Американский актер начал свою карьеру с середины 1950-х годов и снялся в знаменитом фильме Люди в черном, сыграв роль агента Z.

Его публицист Год Мирамонтез подтвердил, что Торн умер в своем доме в возрасте 88 лет. Причину смерти не сообщается.

Актеры и режиссеры выражают соболезнования по потере талантливого художника.

Looking back on decades of Rip Torn’s work and can’t think of a single performance that could have been bettered by another actor. One of a kind. RIP.

Just heard the sad news that the great Rip Torn has passed away. Rip was a class act. He was an incredible actor. One of the greats. A true legend. I am proud to have worked with him and to have known him. Rest in peace Rip.

— Tom Green (@tomgreenlive) 10 июля 2019 г.