Выступление Софии Ротару в первый день фестиваля Atlas Weekend 2019 посмотрели тысячи людей.
71-летняя София Ротару выступила как хедлайнер первого дня фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве.
Послушать народную артистку Украины и других исполнителей пришли тысячи людей.
Киевляне и гости столицы поделились в соцсетях снимками и видео выступления любимой певицы.
София Ротару выступила на Atlas Weekend 2019 / 2 фотографии
Факты ICTV передают исторические кадры выступления Софии Ротару на Atlas Weekend 2019.
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Как сообщалось, из-за наплыва желающих посетить Atlas Weekend 2019 бесплатно, образовалось огромное скопление людей в метро Выставочный центр.
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