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София Ротару выступила на Atlas Weekend 2019

Выступление Софии Ротару в первый день фестиваля Atlas Weekend 2019 посмотрели тысячи людей.

София Ротару Atlas Weekend 2019

71-летняя София Ротару выступила как хедлайнер первого дня фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве.

Послушать народную артистку Украины и других исполнителей пришли тысячи людей.

Киевляне и гости столицы поделились в соцсетях снимками и видео выступления любимой певицы.

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София Ротару выступила на Atlas Weekend 2019 / 2 фотографии

Факты ICTV передают исторические кадры выступления Софии Ротару на Atlas Weekend 2019.

Читайте: Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты

Как сообщалось, из-за наплыва желающих посетить Atlas Weekend 2019 бесплатно, образовалось огромное скопление людей в метро Выставочный центр.

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