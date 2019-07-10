Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей от американского журнала Forbes возглавила 29-летняя певица и актриса Тейлор Свифт с доходом в $185 млн. Львиную долю заработка ей принес тур Reputation.

Второе место занимает 21-летняя Кайли Дженнер, которая заработала $170 млн. долларов. На третьем месте – рэпер Канье Уэст ($150 млн).

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В топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей также вошли Лионель Месси ($127 млн), певец Эд Ширан ($110 млн), футболисты Криштиану Роналду ($109 млн) и Неймар ($105 млн), группа The Eagles ($100 млн), психолог и телеведущий Фил Макгроу ($95 млн), боксер Сауль Альварес ($94 млн).

Ранее Факты ICTV писали, что американский рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп-исполнителем, который заработал $1 млрд.

Источник: Forbes