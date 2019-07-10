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Павел Зибров “зажег” на Atlas Weekend 2019

Павел Зибров выступил в первый день фестиваля Atlas Weekend 2019.

Павел Зибров “зажег” на Atlas Weekend 2019

Павел Зибров выступил в рамках первого дня фестиваля Atlas Weekend 2019.

Выступление народного артиста Украины смогли оценить тысячи любителей музыки, которые собрались на фестивали в Киеве.

Организаторы и гости мероприятия поделились снимками и видео выступления певца.

Читайте: Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты

К слову, посмотрите выступление певицы Софии Ротару на Atlas Weekend 2019.

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