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A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019 заменит A$AP Ferg

Рэпера A$AP Rocky на фестивале Atlas Weekend 2019 заменит A$AP Ferg.

A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019 заменит A$AP Ferg

На музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 A$AP Ferg заменит рэпера A$AP Rocky.

Об этом официально сообщили организаторы фестиваля.

Хедлайнер изменился, но настроение вечера остается столь же ярким. Брат за брата: мощный A$AP Ferg на Main Stage 13 июля !, – написали организаторы в Telegram-канале.

Читайте: Atlas Weekend 2019: расписание фестиваля

К слову, A$AP Ferg – американский рэпер и член хип-хоп группы ASAP Mob.

Напомним, ранее менеджеры A$AP Rocky отменили все выступления артиста до конца июля, в том числе и на фестивале Atlas Weekend 2019.

Фото: A$AP Ferg

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