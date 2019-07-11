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A$AP Rocky не выступит на Atlas Weekend 2019

Рэпер A$AP Rocky отменил свое выступление на Atlas Weekend 2019.

A$AP Rocky

Менеджеры A$AP Rocky отменили все выступления артиста до конца июля, в том числе и на фестивале Atlas Weekend 2019.

Организаторы фестиваля Sonar в Барселоне также заявили об отмене выступления A$AP Rocky.

Читайте: Atlas Weekend 2019: расписание фестиваля

Рэпер также в июле должен был посетить Spalsh! в Германии, Dour и Tomorrowland Festival в Бельгии.

Организаторы Atlas Weekend пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, рэпера A$AP Rocky оставили под стражей на две недели из-за драки в Стокгольме.

Источник: TMZ

Фото: Getty Images

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