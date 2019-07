Главный музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend 2019 проходит в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля. Факты ICTV подготовили короткую справку о главных исполнителях Atlas Weekend 2019.

Расписание выступлений фестиваля Atlas Weekend 2019 объявлено, известны все хедлайнеры. Среди них – The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher и Сплин.

Читайте: Расписание на 11 июля Atlas Weekend 2019

Из этого списка можно уже выбрать самые интересные дни.

The Chainsmokers

Первым хедлайнером Atlas Weekend объявили дуэт из США The Chainsmokers.

Американцы впервые приедут в Украину.

Группа в 2017 году получила премию Грэмми за лучшую танцевальную запись – Don’t Let Me Down.

Она работает с такими легендарными музыкантами, как Coldplay, Tiеsto, 5 Seconds of Summer, Halsey.

Группе принадлежат хиты Closer и Something Just Like This.

В 2017 году The Chainsmokers вошли в тройку в рейтинге самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes.

В 2018 году дуэт попал на 31 место в список лучших диджеев планеты по версии DJ Mag.

The Black Eyed Peas

Легендарная хип-хоп-группа The Black Eyed Peas станет хедлайнером Atlas Weekend.

Группа существует с 1992 года. Основана в Лос-Анджелесе (США).

16 раз музыканты были номинантами на премию Грэмми и по праву считаются рекордсменами чарта Billboard.

Группа состоит из рэперов will.i.am, apl.de.ap и Taboo.

С 2010 до 2016 они прервали свою деятельность, но позже воссоединились без певицы Fergie.

К слову, группа уже выступала в Киеве в 2006 году.

Liam Gallagher

Британский музыкант Liam Gallagher, получивший наибольшую известность как вокалист группы Oasis, выступит на сцене Atlas Weekend с сольным проектом.

В 1991 году Лиам со своим братом Ноэлем основал группу Oasis. Она просуществовала 18 лет, выпустив семь альбом, и возглавляла британские чарты, но распалась из-за конфликтов между братьями.

С 2009 по 2014 год Лиам был лидером группы Beady Eye.

В 2017 году представил сольный альбом As You Were.

Сплин

Выступление российской группы Сплин станет завершающим на главной сцене Atlas Weekend 12 июля.

Группа стала культовой после выпуска Гранатового альбома, а хиты Орбит без сахара и Выхода нет попали в ротацию всех радиостанций.

Сплин собирают самые большие площадки в СНГ и радуют фанатов экспериментами со звуком в каждом альбоме.

Последний раз Сплин были в Украине в 2016 году и тоже на Atlas Weekend.

Тогда музыканты собрали едва ли не рекордное количество зрителей под сценой.

За четыре года они записали два альбома и работают над новым материалом.

A$AP Rocky

Пятым хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 станет американский рэп-исполнитель A$AP Rocky.

На пятый день Atlas Weekend состоится первое выступление музыканта в Украине.

A$AP Rocky является обладателем Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими лейблами США.

Исполнитель находится на первых ступеньках чарта Billboard 200, а его альбомы становились золотыми и платиновыми.

София Ротару

Советская и украинская певица София Ротару – хедлайнер Дня украинской музыки на Atlas Weekend 2019 9 июля.

Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.

София Ротару является одной из самых высокооплачиваемых певиц в странах бывшего СССР.

Также она носит почетное звание Герой Украины.



Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.

Фото: Atlas Weekend