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Океан Эльзы презентовала новую песню Човен

Украинская группа Океан Эльзы выпустила новую песню Човен.

Океан Эльзы презентовала новую песню Човен

Океан Эльзы выпустила новую песню Човен. По словам вокалиста группы Святослава Вакарчука, что песня является особенной. Он сочинил ее за несколько дней до дня рождения.

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Для ее написания музыканту понадобилось полчаса.

– Я сел за рояль и начала появляться не только музыка, но и сразу слова, что бывает довольно не часто, – рассказал он.

За несколько часов песню прослушали более 22 тыс. человек.

В тексте песни Вакарчук показал факты из жизни украинцев.

– Образ левый и правый берег, когда с одной стороны цветут сады, а с другой чужие следы для меня очень выстраданная история лично, – добавил он.

Напомним, украинская группа Время и Стекло презентовала свой новый альбом Vislovo.

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