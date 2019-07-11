Кто из украинцев добился успеха в сфере кинематографа в Голливуде – читайте в материале Фактов ICTV.

Украинские актеры могут добиться успеха на голливудских холмах и тому доказательство блистательные карьеры Милы Кунис, Ольги Куриленко и Милы Йовович.

Факты ICTV расскажу об украинских актерах, чей талант признан во всем мире.

Дастин Хоффман

Дастин Хоффман – американский актер, режиссер и продюсер еврейского происхождения.

Родители актера родом из Киева. Когда бабушку и дедушку Дастина, расстреляли большевики, они эмигрировали в США, где он и родился.

Дастин Хоффман – обладатель двух статуэток Оскар как лучший актер за фильмы Крамер против Крамера и Человек дождя. Также он сыграл в таких лентах, как Парфюмер, Жанна д’Арк, Тутси и Хвост виляет собакой.

Кэтрин Винник

Популярность актрисе Кэтрин Винник принесла роль в сериале Викинги. Катерина Винницкая (настоящее имя актрисы) до восьми лет росла в семье представителей украинской диаспоры в Канаде и говорила исключительно на родном, украинском языке.

Родители – Роман и Леся Винницкие (функционер Конгресса украинцев Канады в Торонто). Предки Кэтрин в 1940-х годах они бежали от советских властей, мать и отец Кэтрин родились в нацистской Германии, а затем семья эмигрировала в Канаду.

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Интересно, что дедушка актрисы Владимир Винницкий был сечевым стрельцом.

Алек Утгофф

Украинский 33-летний актер Алек Утгофф сыграл ученого Алексея Смирнова в третьем сезоне сериала Очень странные дела от Netflix.

Алек Утгофф, настоящее имя которого Олег Утгофф, родился в 1986 году в Киеве в семье дирижера Розы и кардиолога Владимира. В 1997 году он переехал в Лондон. К слову, его брат Алан и родители все еще живут в Киеве.

Иванна Сахно

Украинская актриса Иванна Сахно известна зрителям по ролям в фильмах Тихоокеанский рубеж-2, Шпион, который меня кинул.

Иванна Сахно родилась в 1997 году в Киеве в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно.

Иванна также успела еще ребенком сыграть в нескольких украинских картинах: в ситкоме Леся+Рома и байопике Иван Сила. После этого фильма Сахно с родителями переехала в Америку.

Вера Фармига

Вера Фармига родилась в 1973 году в городе Клифтон, штат Нью-Джерси. Она – ребенок из семи детей-иммигрантов из УССР.

Девочка воспитывалась в украинско-американской общине в Эрвингтоне, а до шести лет Вера не разговаривала на английском языке. После переезда в Уайтхаус она посещала украинскую греко-католическую школу и украинский фольклорно-танцевальный ансамбль Syzokryli.

За роль Алекс Горан в фильме Мне бы в небо Вера Фармига была номинирована на премию Оскар в 2010 году.

Вера сыграла во множестве фильмов, только в 2019 году вышли четыре картины с ее участием: Проклятие Аннабель 3, Годзилла 2: Король монстров и другие.

Ранее Факты ICTV писали, что украинский фильм Гуцулка Ксеня получил главную награду на японском кинофестивале Mt.Fuji-Atami film festival.