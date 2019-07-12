Компания HBO приобрела права на телевизионные показы и размещения на VOD платформе фильма режиссера Александра Жовны История Лизы.

Компания HBO приобрела права на телевизионные показы фильма украинского режиссера Александра Жовны История Лизы.

По словам продюсера фильма Валерия Калмыкова, телепоказ стартует с 1 мая 2020 в Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.

История Лизы – это полнометражная игровая картина производства украинской компании Трумэн Продакшн. Проект стал одним из победителей ІХ конкурсного отбора Госкино Украины. Автор сценария и режиссер – Александр Жовна, а продюсером стал Валерий Калмыков.

Общая стоимость производства фильма – 7 млн 409 тыс. 52 грн, а государство выделило 3 млн 704,5 тыс. грн.

Читайте: Человек паук и Король Лев: что посмотреть летом в кино

Фильм История Лизы – психологическая драма о двух влюбленных парах. Одна – не совсем обычная, вторая – совсем необычная.

– Этим людям некомфортно в современном, жестоком и циничном мире. К тому же, двое из четырех – это люди с синдромом Дауна, так называемые солнечные дети. Но достаточно ли им солнечно в этом мире? И вдруг у них появляется удивительная возможность – проходя сквозь экран необычного кинотеатра, попадать в мир старого доброго черно-белого кино, – говорится в синопсисе ленты.

В фильме снялись профессиональные актеры и люди с синдромом Дауна. В украинских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть осенью 2019 года.

Напомним, украинский фильм Гуцулка Ксения получил главную награду на японском кинофестивале Mt.Fuji-Atami film festival.