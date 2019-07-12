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R. Kelly арестовали за детскую порнографию

В США арестовали певца R. Kelly по обвинению в детской порнографии, соблазнении несовершеннолетних и уклонении от правосудия.

R. Kelly арестовали за детскую порнографию

Американский певец R. Kelly арестован по обвинению в детской порнографии и уклонении от правосудия.

Помощник окружного прокурора в штате Иллинойс Джозеф Фитцпатрика заявил, что обвинение включает в себя 13 пунктов, в том числе детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних и уклонение от правосудия.

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Певец себя виновным себя не признал. Всего против него выдвинули 21 обвинение в сексуальном насилии.

Напомним, в феврале 2019 года R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами.

Источник: NYT

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