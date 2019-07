Американский рэпер A$AP Ferg выступит на Atlas Weekend 2019. Лучшие песни музыканта собрали Факты ICTV.

A$AP Ferg заменит рэпера A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019.

Оба музыканта входят американский хип-хоп-коллектив A$AP Mob. Группа состоит из нью-йоркских рэперов, которые имеют в своем сценическом имени сокращение A$AP (As soon and possible – Ред.).

Самыми популярными среди них являются A$AP Rocky, A$AP Ferg, A$AP Twelvyy, A$AP Nast, A$AP Ant и другие.

Реакция в соцсетях на замену A$AP Rocky была неоднозначной. Те, кто разбираются в жанре обрадовались и признали, что организаторам удалось достойно выйти из ситуации.

Но были и другие, которые возмутились, что замена несопоставима.

Стоит отметить, что A$AP Rocky более популярен в медиа и славится своими скандальными выходками. Не исключено, что многие на Atlas Weekend познакомились бы с его творчеством впервые.

Факты ICTV советуют не расстраиваться и послушать плейлист, который докажет, что A$AP Ferg на Atlas Weekend сможет раскачать Main Stage в любом случае.

A$AP Ferg – Plain Jane

A$AP Ferg – Shabba ft. A$AP Rocky

A$AP Ferg – Work

A$AP Ferg – New Level

A$AP Ferg – Pups

Ранее менеджеры A$AP Rocky отменили все выступления артиста до конца июля, в том числе и на фестивале Atlas Weekend 2019.