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Ирина Шейк рассказала о личной жизни без упоминания Брэдли Купера

Известная модель Ирина Шейк рассказала немного о своей личной жизни, но не вспомнила актера Брэдли Купера.

Ірина Шейк

Известная модель Ирина Шейк во время интервью Harper’s Bazaar отказалась рассказывать о своих отношения с актером Брэдли Купером.

Однако она рассказала, что еще верит в брак и любовь и хотела бы найти свою вторую половинку.

– Верю ли я в брак? Да, конечно. Я одна из тех женщин, которые не против брака, – сказала Шейк.

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Она также говорила о рождении дочери Леи. Модель считает, что должна быть самой собой для ребенка и не собирается меняться.

Шейк добавила, что не считает себя модной девушкой, которая носит дизайнерские наряды и сказала, что она не идеальна.

– Я не высокомерная крутая модель, которая всегда хочет выглядеть безупречно. Я не идеальна. У меня бывают дни, когда мое лицо выглядит ужасно или у меня нет времени на идеальную прическу. Я обычный человек, – подытожила модель.

Напомним, 7 июня появилась информация о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер прекратили отношения после четырех лет совместной жизни.

Источник: Harper’s Bazaar

Фото: Dreamstime

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