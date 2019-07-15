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В США нашли мертвым голливудского актера и его собаку

В США голливудский актер Чарльз Левин был найден мертвым.

В США нашли мертвым голливудского актера и его собаку

В штате Орегона 70-летний голливудский актер Чарльз Левин, который пропал неделю назад, был найден мертвым. Об его исчезновении сообщил сын знаменитости.

Актера нашли возле его машины, которая была припаркована на обочине глухой, почти непроходимой дороги. Также в машине нашли мертвым собаку знаменитости – мопса.

Известно, что Чарьлез Левин занимался переездом.

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– Исходя из обстоятельств, существует высокая вероятность того, что останки принадлежат Чарльзу Левину, – отметили представители полиции.

В настоящее время идет медицинская экспертиза, которая идентифицирует останки.

К слову, в возрасте 88 лет умер знаменитый американский актер, известный ролью агента Z в фильме Люди в черном, Рип Торн.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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