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Лашана Линч: 5 фактов о новом агенте 007

Лашана Линч сыграет агента 007 в новом фильме Бонд 25. Самые интересные факты про темнокожую актрису читайте в материале.

Лашана Линч: 5 фактов о новом агенте 007

Лашана Линч заменит полюбившегося публике Дэниела Крэйга. 

Интересные факты про Лашану Линч

  • Линч агент 007.

Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в 25-м фильме бондианы. По сценарию, подробности которого пока хранятся в секрете, настоящий Джеймс Бонд в исполнении Крэйга уходит со службы. Он отправляется на отдых. И номер 007 присваивается Номи (именно эту роль получит по сценарию Линч).

  • Линч с Ямайки.

Ей 31 год, она родилась в Лондоне в семье выходцев с Ямайки. Дебютировала в кино в 2011 года в фильме Быстрые девушки.

  • Линч частичка киновселенной Marvel.

В 2019 году Лашана присоединилась к киновселенной Marvel, она сыграла роль пилота в фильме Капитан Marvel. Ее героиня идеально ложится в концепцию, которую представляет фильм – о сильных и феминистических героинях в комиксах.

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  • Линч индивидуалистка.

На красных дорожках Лашана отдает предпочтение элегантным и дерзким нарядам. Она часто выбирает яркие цвета – розовый, синий, серебристий – и необычные фактуры.

– Я люблю подчеркивать свою индивидуальность и стараюсь отучать себя от темных оттенков, – говорит актриса.

  • Линч актриса-активистка

В 2016 году Лашана сыграла главную роль в сериале Все еще связанные. Это сиквел истории о Ромео и Джульетте, где Лашана сыграла кузину Джульетты, которая пытается справиться с расизмом и дискриминацией в 16 веке.

Напомним, авторы нового фильма о Джеймсе Бонде выбрали, каким будет новое авто секретного агента. 007 будет ездить на Aston Martin Rapide E – первом серийном электрокаре марки.

Фото: Dreamstime

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