Кто из звезд отечественного шоу-бизнеса останется в сфере, а кто пойдет в политику – читайте и смотрите в материале.

Некоторые звезды украинского шоу-бизнеса идут в политику. Они готовы изменить сцену на Верховную Раду, а яркий наряд на деловой костюм.

Кто-то предложение стать депутатом манит, а кого-то – пугает. Злата Огневич, например, уже наученная горьким опытом пребывания в кулуарах Рады и говорит, что больше не хочет.

Некоторые звезды наотрез отказываются идти в политику, так как уверены, что каждый должен заниматься своим делом.

– Мне предлагают всегда потому что я умею выступать для людей, но слишком честен, чтобы идти в политику, не беру взятки, поэтому мне не быть депутатом, – говорит Потап.

Дмитрий Коляденко считает, что артист должен заниматься чем-то одним, ибо в противном случае мало что получается.

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– Мне уже трижды предлагали политикой заниматься, я отказывался. Потому что я актер. Каждый должен заниматься своим, – отмечает Богдан Юсипчук.

Певцы – Святослав Вакарчук, Иво Бобул, Анастасия Приходько, супруги Белоножко, Михаил Поплавский;

– Святослав Вакарчук, Иво Бобул, Анастасия Приходько, супруги Белоножко, Михаил Поплавский; Телеведущие – Сергей Притула, Александр Скичко;

– Сергей Притула, Александр Скичко; Комики – Сергей Сивохо, Юрий Корявченков;

– Сергей Сивохо, Юрий Корявченков; Спортсмены – Жан Беленюк, Артем Федецкий.

И еще много звезд сцены, экрана и спорта уверены – справятся с государственными делами лучше, чем нынешний состав депутатов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как изготавливают и защищают бюллетени для парламентских выборов.